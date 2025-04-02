Внедрение цифрового рубля отложили

Центральный банк России отложил внедрение цифрового рубля. Об этом со ссылкой на топ-менеджеров крупных игроков на рынке сообщает Frank Media.

Внедрение нового формата валюты перенесли на середину 2026 года. Такой шаг объясняют сложностями для некоторых банков, в том числе с обеспечением технологической независимости, отметила заместитель главы ЦБ РФ Зульфия Кахруманова.

По словам источников, на решение регулятора повлиял ряд причин: энергобезопасность, законодательные пробелы, а также проблемы с импортозамещением части программного обеспечения.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что массовый запуск цифрового рубля, запланированный на лето 2025 года, отложен в связи с необходимостью «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками по поводу наиболее привлекательной для их клиентов экономической модели.

По итогам опроса «Флант» и «Диасофт» стало известно, что IT-инфраструктура трети российских банков (30 процентов) не готова к приему цифрового рубля. В исследовании участвовали более 150 технических директоров, IT-директоров, архитекторов, руководителей цифровой трансформации и DevOps-инженеров банков. Они отметили, что для внедрения цифрового рубля необходимо обновить IT-системы и масштабироваться в связи с ростом числа трансакций и высокой частотой запросов.