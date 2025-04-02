Путин поручил правительству подготовить серьезное наказание для дропперов

Президент России Владимир Путин поручил к 15 июля подготовить предложения по введению уголовной ответственности для дропперов — посредников в мошеннических схемах. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Разработкой инициатив займутся правительство совместно с ЦБ, ФСБ, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД, Росфинмониторингом и Верховным судом.

Согласно распоряжению, ведомствам поручено разработать поправки об уголовной ответственности за умышленную передачу электронных средств платежа третьим лицам или предоставление им доступа для неправомерных финансовых операций, а также за выполнение таких операций по указанию и в интересах третьих лиц.

Ранее зампредседателя Банка России Ольга Полякова сообщила, что ежемесячно 80 тысяч россиян и иностранцев становятся дропперами и участвуют в схемах мошенников. По ее словам, дропперов привозят автобусами в банки, где выстраиваются очереди на получение карт и закрытие счетов.

Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с Путиным попросила признать дропперов преступниками и ввести уголовную ответственность. По ее словам, часто граждане не осознают, что помогают мошенникам, поэтому важно разъяснять опасность таких действий, особенно среди подростков. На первый раз предлагается ограничиваться предупреждением, но за повторное нарушение должна наступать уголовная ответственность.