Названа страна-победитель в развязанной США мировой торговой войне

Бразилия оказалась в самом выгодном положении в разгорающейся глобальной торговой войне. Страну-победитель в развязанном США мировом противостоянии назвали в The Wall Street Journal (WSJ).

Инвесторы полагают, что государство в Южной Америке извлечет выгоду из глобальной торговой напряженности, как и во время первого президентского срока Дональда Трампа.

Так, в Китае уже начали запасаться бразильской соей, так как Пекин ответил на тарифы США пошлинами в 15 процентов на поставки продуктов американского сельского хозяйства. Также бразильским фермерам пророчат высокий спрос со стороны покупателей хлопка и курятины. Вместе с тем Бразилия может нарастить экспорт в США обуви взамен китайской.

Глобальной торговле предсказали переворот

Несмотря на то, что администрация Трампа может ввести тарифы и против самой Бразилии, они, отмечают аналитики, могут оказаться выше китайских, что сделает товары южноамериканской страны более конкурентоспособными.

«Трамп перестраивает торговлю, и это открывает возможности», — отметил главный экономист консалтинговой фирмы APCE из Сан-Паулу Андре Перфейто.

Как отмечает Bloomberg, агрессивная экономическая политика Трампа может нанести мировой торговле колоссальный ущерб, который может исчисляться десятками триллионов долларов. При худшем раскладе совокупный урон рискует достичь отметки в 33 триллиона долларов. Средний размер таможенных пошлин США на иностранные товары, по данным Goldman Sachs, вырастет на 15 процентных пунктов. Основной ущерб понесут страны с развивающейся экономикой, в том числе государства БРИКС, включая Бразилию и Китай.