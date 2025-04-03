Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за торгового дисбаланса

"Нет взаимности" Дональд Трамп заявил, что из-за торгового дисбаланса возникла угроза национальной безопасности США. "Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой", — подчеркнул американский лидер. Он объяснил, что в торговых отношениях США с другими странами "нет взаимности". Трамп назвал "крайне несбалансированными" такие отношения и добавил, что ситуация заметно ухудшилась в последние годы. Американский президент даже ~ввел в стране режим чрезвычайного положения~ из-за экономической ситуации. В указе говорится, что дефицит торгового баланса привел к опустошению производственной базы в США, отсутствию стимулов для наращивания производственных мощностей, подрыву критически важных цепочек поставок и зависимости американского ВПК "от иностранных противников". "Президент Трамп не хочет, чтобы [другие страны] использовали США в личных целях, и считает, что пошлины нужны для обеспечения справедливой торговли, защиты американских рабочих и снижения дефицита торгового баланса ", - подчеркнули в Белом доме. Удар пошлинами Президент США объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. К отдельным странам и союзам Штаты будут применять дополнительные ограничения. В Белом доме уточнили, что решение коснется государств, применявших "протекционистские меры" против американской продукции. В список попали 185 стран, включая Великобританию, Японию, Китай, Украину и ЕС. Оказались в перечне и страны бывшего Советского Союза, однако ~Россию и Белоруссию Трамп обкладывать пошлинами не стал~. Не попала под пошлины и Северная Корея. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что продукция из этих стран не поставляется в США, поэтому против них и не ввели импортные пошлины. Ставки рассчитали по принципу взаимности, они составляют ровно половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Максимальную ставку ввели в отношении Лесото и французской территории Сен-Пьер и Микелон (50%). На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%. Под базовый тариф в 10% попали даже австралийские необитаемые острова Херд и Макдональд в южной части Индийского океана. Официально ~там никто не проживает, обитают лишь пингвины~. В Белом доме заявили, что острова включили в список потому, что они являются австралийской территорией. При этом NYT описывает другую формулу, согласно которой в администрации Трампа высчитывали тарифы: торговый дефицит со страной делится на импорт из этой страны, получившуюся сумму разделяют на два, а затем умножают на 100, чтобы получить проценты. Трамп также ввел пошлины на импорт легковых автомобилей, легковых грузовиков и автозапчастей в размере 25%. Полученные от введения зеркальных пошлин триллионы долларов направят на погашение государственного долга США. "Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро", — объяснил Трамп. По его словам, так удастся "сделать Америку снова великой, более великой, чем когда-либо прежде". Реакция в мире Одними из первых на введение торговых пошлин США отреагировали их северные соседи. Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал ввести ответные пошлины. По его словам, канадские власти будут бороться с американскими тарифами при помощи "контрмер". Осудили действия Трампа и в Китае: там уже начали готовить контрмеры и пообещали защитить собственные экономические интересы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление из-за решения президента США. По ее мнению, ~мировая экономика будет "тяжело страдать", а "катастрофические последствия" испытают все страны мира~. Урсула фон дер Ляйен не стала объявлять о введении ответных мер и призвала Трампа к переговорам об отмене пошлин. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал руководство Евросоюза адекватно ответить на введение американских пошлин. "Дружба означает партнерство. Партнерство означает реальные и по-настоящему взаимные пошлины", — отметил он. Сенатор РФ Алексей Пушков назвал политику США "эгоистичным гегемонизмом" Трампа. Глава американского министерства финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер. Министр подчеркнул, что это может спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере. Реакция в США Американцы неоднозначно отнеслись к решению Трампа о введении торговых пошлин. Уровень поддержки президента США упал до минимума со дня инаугурации 20 января. Более половины опрошенных агентством Reuters и аналитиками компании Ipsos отметили, что действие пошлин на иномарки и автозапчасти ударит по ним и их близким. А вот глава Альянса американского производства Скотт Пол похвалил Трампа: "Сегодняшние торговые действия отдают приоритет отечественным производителям и американским рабочим. Эти трудолюбивые мужчины и женщины десятилетиями видели, как несправедливая торговля выбивала почву из-под их ног. Они заслуживают шанса на борьбу. Наши работники могут превзойти всех в мире, но для этого им нужны равные условия". Поддержал Трампа и спикер палаты представителей Майк Джонсон: "Президент Трамп посылает четкий сигнал в День освобождения: Америка больше не будет эксплуатироваться недобросовестной торговой практикой". "Золотые правила" США Штаты призвали другие страны следовать "золотому правилу торговли: относитесь к нам так же, как мы относимся к вам", сообщили в Белом доме. Представители американской администрации добавили, что США больше не будут "ставить себя на последнее место в вопросах международной торговли в обмен на пустые обещания. "Тарифы занимают центральное место в плане президента Трампа обратить вспять экономический ущерб, нанесенный президентом Байденом, и поставить Америку на путь к новому золотому веку", — подчеркнули в Белом доме. Там объяснили, что тарифы могут быть эффективным инструментом для снижения или устранения угроз нацбезопасности США.