В ЦБ назвали условие для дополнительного повышения ключевой ставки

ЦБ России допускает дополнительное повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

«Мы не исключаем, что может потребоваться дополнительное повышение ставки если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз (7—8%)», — цитирует его ТАСС.

Ранее в ЦБ пояснили, почему регулятор не спешит со снижением ключевой ставки.

21 марта Центробанк сохранил её на уровне 21% годовых.