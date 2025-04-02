В России предложили ограничить выпуск банковских карт

Генпрокурор Игорь Краснов выступил за введение в России лимитов на выпуск банковских карт и нормативное урегулирование деятельности риелторов. Речь идет о специалистах, через которых злоумышленники в ускоренном режиме осуществляют продажи квартир потерпевших, передает РБК.

Сегодня Краснов принимает участие в заседании Совета Федерации. Данные инициативы были направлены Генпрокуратурой в Совет безопасности. Краснов просит поддержать эти предложения.

По словам генпрокурора, в то время как в большинстве регионов нашей страны наблюдается тенденция к уменьшению количества зарегистрированных преступлений, в 28 субъектах РФ отмечается их увеличение. В первую очередь это связано с ростом числа виртуальных мошенничеств.

По инициативе Генеральной прокуратуры были разработаны комплексные меры по борьбе с кибермошенниками. Операторы связи должны внедрить системы, которые помогут выявлять и предотвращать мошеннические действия. Также планируется усилить контроль за использованием подменных номеров и серых сим-карт. Кроме того, будет введено требование обязательной регистрации карт в государственных системах.

В рамках взаимодействия с Центральным банком были приняты меры по блокировке доступа к более чем 44,5 тысячам веб-сайтов, которые содержали недостоверные сведения о финансовых услугах и банковских продуктах. Также было предъявлено 9,5 тысяч исков на общую сумму 1,7 миллиарда рублей к дропперам, которые предоставили свои счета злоумышленникам для вывода средств.