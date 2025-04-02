Поставки СПГ в Европу в марте установили новый рекорд

Объемы поступившего в Европу сжиженного природного газа в марте достигли рекордных 12,7 млрд куб. м, что стало новым максимумом за всю историю наблюдений, свидетельствуют подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE). .

Как сообщает ТАСС, потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в марте установили абсолютный рекорд, достигнув 12,7 млрд куб. м. Это на 17% больше по сравнению с февралем и на 19% больше, чем в марте прошлого года. Таким образом, был преодолен предыдущий максимум, зафиксированный в мае прошедшего года, составлявший 12,2 млрд куб. м.

За первый квартал 2025 года, с января по март, поступления СПГ в Европу достигли порядка 34 млрд куб. м, что составляет рост на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Эти данные подтверждают устойчивый рост объемов поставок СПГ в Европу.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 30 марта, отбор газа из хранилищ в 2025 году занимает первое место по доле среди источников получения газа в Европе, составляя 36,6%. Поставки СПГ занимают второе место с долей в 28,5%, а поставки из Северного моря, главным образом из Норвегии, составляют 19%.

Поставки газа из Северной Африки в марте составили 7,2%, из Британии – 1,6%. Поставки с Востока (включая российский газ, поставки газа Украины и отбор газа из ПХГ Украины) составляют 4,7%, что существенно ниже других источников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отбор газа из подземных хранилищ газа Европы в марте превысил рекордные показатели. Запасы газа в Европе упали ниже 36% впервые за три года. ЕС отложил реализацию стратегии отказа от российских энергоресурсов.