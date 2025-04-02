В Сенате США подготовили новые санкции для России

25 сенаторов-республиканцев и 24 сенатора-демократа внесли законопроект о новых санкциях США против России. Документ предполагает пошлины в размере 500% на импорт для стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие товары. Законопроект инициировали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

Авторы указывают, что санкции будут введены, если Москва откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет иные действия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Отмечается, что они также «разделяют разочарование президента Трампа в отношении России в вопросе прекращения огня».

Именно Грэм и Блюменталь в 2022 году предложили признать Россию государством-спонсором терроризма, а уже при Трампе призывали конфисковать российские активы и передать их Украине. Все эти инициативы поддержки не получили. Новый документ пока еще официально не рассматривается. Комментирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета Константин Симонов:

«С точки зрения последствий для нефтяной отрасли нет никакого значения, 25% будут пошлины, как обещал Трамп, или же 500%. Кстати, эти 500% выдают с головой основное намерение данного законопроекта, что это демонстративный политический ход, такая психологическая атака на Москву. Потому что сумма взята абсолютно с потолка, ну и задача как раз произвести такой шокирующий эффект. Потому что на самом деле 25%, тот размер пошлин, который предлагал Трамп, это тоже будет абсолютно запретительная пошлина. Предположим, что какой-то покупатель действительно будет исполнять эти санкции, это значит, что для него российская нефть станет бессмысленной как товар. Даже если условный индийский покупатель попытается переложить эту пошлину на российского продавца, российский продавец не будет продавать нефть по такой цене. В этом плане, что 25%, что 500%, можно пять тысяч нарисовать, эффект был бы такой же. А решится ли Трамп даже на 25-процентные санкции — это огромный вопрос. Почему? Потому что Россия — это не Иран, это не Венесуэла именно с точки зрения нашей доли на мировом рынке нефти. Даже сами слова Трампа о санкциях уже произвели эффект на рынок, мы видим, что цены все-таки не то, чтобы сильно, но идут вверх, и находятся на приличных отметках по сравнению с ситуацией за последние несколько недель. А если он это сделает, мы увидим трехзначные цены. Поскольку он осознает, что практически реализовать эту угрозу опасно, надо заниматься тем, что он умеет делать лучше всего — надувать воздушный пузырь, запускать Линдси Грэма, который тоже понятно, он недавно играл в гольф с Трампом, наверняка они эту двуходовочку обсудили».

CNN со ссылкой на источники сообщает, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф могут провести переговоры в Вашингтоне на этой неделе для «укрепления отношений между двумя странами». Источники телеканала рассказали, что правительство США временно сняло с Дмитриева санкции, чтобы он мог получить визу для въезда в Штаты. Сам Дмитриев прокомментировал сообщение о своем визите в соцсети X словами «Может быть».

Reuters пишет, что сейчас Белый дом разрабатывает новые планы давления как на Москву, так и на Киев. В правительстве США опасаются, что конфликт затянется на еще более долгое время, из-за чего Украине понадобится еще больше западной поддержки.

Накануне Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил, что США готовят удар по российскому «теневому флоту».