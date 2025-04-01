Израиль отменил все таможенные пошлины на импорт товаров из США.

Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

При этом отмечается, что «примерно 99% товаров, импортируемых из США, уже полностью освобождено от таможенных пошлин» и отмена тарифов «коснётся крайне ограниченного числа товаров».

Ранее стало известно, что новые пошлины, которые США планируют ввести со 2 апреля, затронут «все страны».