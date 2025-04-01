В России призвали обсудить восстановление отношений с бизнесом стран ЕС

Восстановление связей между компаниями России и стран ЕС необходимо обсудить на заседании Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), сопредседателем которого является генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.

Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин на флагманской конференции АЕБ "Европейский бизнес в России: 2025 - год возможностей?"

"На самом деле, с Ассоциацией европейского бизнеса мы давно все эти годы плотно сотрудничаем, и у нас действует уже много лет, по-моему, с 2008 года, Международный совет по сотрудничеству и инвестициям. Традиционно руководитель Ассоциации европейского бизнеса является сопредседателем этого совета, и Шиллинг сейчас таковым является. Мы, правда, давно не собирались, но, я так понимаю, назрел момент, когда нам нужно провести это заседание", - сказал Шохин.

По его словам, основной темой первого после длительного перерыва заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям должно стать возобновление взаимодействия российских и иностранных компаний, которые из-за санкций вынуждены были уйти из России.