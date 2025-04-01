В России ответили на слова Трампа о новых пошлинах

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения пошлин против России в случае проблем с урегулированием украинского конфликта остаются в рамках общей риторики американского президента и не указывают на ухудшение отношений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я считаю, что такими словами Трамп пытается как-то оправдать свои более ранние заявления о том, как быстро он сумеет завершить украинский конфликт. За три дня, за месяц. Он старается таким образом объяснить причину всех этих задержек», — сказал депутат.

По мнению Чепы, американский лидер начал осознавать, что мирное урегулирование предполагает большую и кропотливую работу над множеством важных деталей, и так пытается оправдаться, преимущественно, перед внутренней аудиторией.

«К Трампу понимание того, что все согласования и нюансы требуют тщательной проработки пришло достаточно поздно. Отсюда и такие заявления», — заключил политик.

Ранее Трамп допустил введение пошлин против России в случае, если руководство страны откажется от мирного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что хотел бы избежать этой меры.