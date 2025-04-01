Стало известно, какие зарплаты получают сотрудники Банка России

Среднемесячный доход сотрудников Банка России в 2024 году составил 231 772 рубля. Такие сведения содержатся в годовом отчете ЦБ.

В документе говорится, что в 2023 году среднемесячный доход сотрудников Центробанка составлял 223 259 рублей. При этом расходы на содержание служащих Банка России за прошлый год увеличились на 1 млрд 119 млн рублей, или на 0,7%.

Расходы на оплату труда и другие выплаты служащим Банка России включают выплаты по должностным окладам, доплаты за участие в проверках, а также надбавки и доплаты, установленные нормативными актами ЦБ. Кроме того, работники Центробанка получают ежемесячные премии и вознаграждения по итогам работы за год, премии за высокие результаты труда. К ежегодным оплачиваемым и учебным отпускам они получают единовременные выплаты. Также могут рассчитывать на материальную помощь для компенсации затрат на улучшение жилищных условий и материальную помощь при чрезвычайных обстоятельствах и в иных случаях, а также целый ряд других выплат, предусмотренных законодательством.

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Среднесписочная численность служащих Банка России за 2024 год уменьшилась на 1460 человек (3,2%). Сегодня в ЦБ работают 43 770 сотрудников.