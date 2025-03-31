Киев планирует заплатить Москве два миллиарда долларов

Украина столкнулась с критическим уменьшением запасов газа. Стране необходимы пять миллиардов кубометров. По нынешним ценам топливо обойдется в 2,3 миллиарда долларов без учета доставки. Не исключена закупка российского топлива, говорит член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.

«Резервы упали до 940 миллиона кубов. Поэтому и взялись за экстренные поиски „донорского топлива“, — приводит слова Марышева РИА Новости.

Эксперт уточнил, что газ может пойти на территорию Украины через словацкий газопровод, при этом производителем окажется Россия.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит в размере 270 миллионов евро на приобретение газа, к которому добавляются 140 миллионов евро в виде грантов от правительства Норвегии, уточнило издание. Данных сумм окажется недостаточно для закупки пяти миллиардов кубометров газа, учитывая, что по текущим ценам стоимость такого объема составляет примерно 2,3 миллиарда долларов без расходов на доставку.

Как ранее стало известно, глава Киева Виталий Кличко сообщил о завершении отопительного сезона в столице с 24 марта в целях экономии газовых ресурсов. Отключение отопления в социальных учреждениях производилось по инициативе их руководителей, пишет «Царьград».