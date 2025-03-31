В Германии оценили возможность возобновления импорта российского газа

Германия отвыкла от поставок российского газа, заявил сопредседатель партии социал-демократов (СДПГ) Ларс Клингбайль. Он добавил, что стране не планирует к ним возвращаться, пишет РБК со ссылкой на источник.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что на фоне переговорного процесса по Украине в Германии стали говорить о возможном возобновлении поставок трубопроводного газа из России.

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Клингбайль, которого эксперты называют главным претендентом на пост следующего министра финансов, подчеркнул, что считает эти сообщения необоснованными.

По его мнению, Берлин должен избегать попадания в зависимость от импорта российских энергоносителей даже после окончания конфликта на Украине.