Мировые рынки рухнули из-за Трампа

Эскалация торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом, обернулась падением мировых фондовых рынков. Об этом сообщило издание Financial Times.

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По его данным, европейский индекс Stoxx 600 упал на 1,6 процента, а FTSE 100 потерял 1,3 процента. Особенно скверно обстоят дела у компаний, работающих с потребителями: акции International Airlines Group упали на 7,4 процента, а туристической группы Tui — на 3,8 процента на фоне опасений по поводу спроса на авиарейсы.

Между тем золото подскочило до 3128 долларов за тройскую унцию, а доходность казначейских облигаций США снизилась. Это признак того, что инвесторы переходят в безопасные активы. Хаотичное развертывание агрессивной торговой программы Трампа взбудоражило рынки и встревожило торговых партнеров США, многие из которых пригрозили принять ответные меры.

Китайская экономика показала неожиданный результат

В понедельник японский индекс Topix упал на 3,6 процента, а Nikkei 225 — на 4,1 процента. Южнокорейский Kospi упал на три процента, а гонконгский Hang Seng — на 1,3 процента.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок России растерял тот рост, который имел место на фоне активности президента США Дональда Трампа. Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля.