Южная Корея заявила о возможности снять с России санкции. Об этом со ссылкой на источник в сфере внешней торговли азиатской страны сообщает РИА Новости

Сеул готов снять ограничения вслед за аналогичными действиями США, отмечают чиновники.

«В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи на вопрос о возможности снятия санкций мне заявили, что, если США отменят санкции против России, Корея тоже может приступить к их отмене», — поясняет источник.

Азиатское новостное агентство Yonhap Hyundai, обсуждают возвращение в РФ на фоне начавшегося диалога между Москвой и Вашингтоном. О возможном появлении в конце года в автосалонах японских и корейских машин также высказались и российские дилеры

Раскрыто влияние возможного снятия санкций на экономику России

Ранее власти Южной Кореи согласились смягчить условия поставок в Россию медицинского оборудования. Поводом для пересмотра санкционной политики названы финансовые сложности, на которые в последнее время жаловались компании-экспортеры. При этом в профильном ведомстве назвали этот шаг мерами гуманитарного характера, на которые в том числе шли США, а также попросил не связывать его с дальнейшей отменой антироссийских санкций.