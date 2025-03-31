Украина получила от МВФ новый транш

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш на сумму около $400 млн через механизм, одобренный МВФ в марте 2023 года, расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Об этом сообщил украинский премьер-министра Денис Шмыгаль.

"В государственный бюджет Украины поступили около $400 млн очередного транша МВФ. Это средства, которые мы получили после успешного седьмого просмотра программы EFF", - написал он в Telegram-канале добавив, что в рамках указанного механизма поддержка МВФ Украины достигла $10 млрд.

Для получения данного транша 24 марта Владимир Зеленский подписал закон о создании специализированного окружного административного и специализированного апелляционного административного судов, просрочка же с формированием которых грозила Киеву потерей денежной помощи. Уже 29 марта Совет исполнительных директоров МВФ одобрил договоренности с Украиной в рамках седьмого обзора экономики страны, по условиям которых Киев получил заверения о предоставлении очередного транша в размере $400 млн.

В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансирования в размере $15,6 млрд. Для получения средств Киев должен выполнять определенные обязательства - так называемые структурные маяки. Деньги от МВФ поступают отдельными траншами после ревизии исполнения этих условий. Эксперты фонда оценивают выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике, в частности исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение реформ.