Россия нарастила морские поставки нефти

По итогам первых трех недель марта 2025 года среднесуточные объемы морского экспорта российской нефти достигли отметки в 424 тысячи тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Для сравнения, в феврале среднесуточные объемы отгрузок сырья из российских портов находились на уровне в 410 тысяч тонн. Таким образом, за неполный первый месяц весны показатель вырос на 14 тысяч тонн. В то же время он немного не дотянул до январского значения. В начале 2025 года среднесуточные объемы морского экспорта российской нефти оценивались в 429 тысяч.

По итогам марта эксперты ЦЦИ ожидают сохранения морского экспорта на уровне января-февраля. За первые два месяца этого года из российских портов отгружали в среднем 420 тысяч тонн нефти в сутки, напомнил старший аналитик центра Алексей Политов.

Достигнутый в марте результат может свидетельствовать о постепенной адаптации российских сырьевых экспортеров к последним ограничениям, введенным еще при Джо Байдене. В первой половине января власти США ввели санкции против двух нефтяных гигантов из РФ — «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Под ограничения также попали крупные страховые компании — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

В целом, новые санкции затронули в общей сложности более 30 нефтесервисных российских компаний и 100 судов теневого флота. Эксперты прогнозировали, что блокирующие ограничения сильно затруднят морскую доставку сырья главным покупателям — Китаю и Индии. Аналитики также допускали, что в результате санкций стоимость российской нефти может упасть ниже установленного странами «Большой семерки» (G7) потолка в 60 долларов за баррель. Спустя несколько дней после ввода новых ограничений китайские порты отказались принимать три танкера, на бортах которых находились более 2,2 миллиона баррелей российского сырья. В конце марта уже власти Индии не пропустили старый танкер, загруженному арктической нефтью, из-за недостатка документации.