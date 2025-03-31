Раскрыто влияние возможного снятия санкций на экономику России

Отмена санкций окажет значительное влияние на экономику России, но скорость и масштаб эффектов будут зависеть от множества параметров, включая алгоритмы и порядок снятия ограничений, готовность иностранных инвесторов возвращаться на рынок и стратегии внутренней экономической политики, заявила управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина. Влияние возможного снятия санкций на российский рынок специалист раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Сорокина предположила, что если санкционные ограничения будут сняты сразу и полностью, то российские компании получат доступ к глобальным рынкам капитала. Это, по ее словам, приведет к притоку валюты и укреплению рубля. При этом специалист добавила, что такой сценарий маловероятен.

«Сейчас бизнесы несут существенные издержки в связи с ограничением импорта. Упрощение импорта товаров и технологий снизит расходы бизнеса и инфляционное давление. А увеличение экспорта, особенно для отраслей нефти, газа, металлов, древесины и прочей продукции, которая сейчас находится под секторальными санкциями, повысит доходы», — отметила Сорокина.

По словам эксперта, при условии создания благоприятного правового режима и предоставления гарантий защиты иностранных инвестиций некоторые иностранные игроки начнут возвращаться.

В то же время, основываясь на нашем опыте взаимодействия с иностранными корпорациями, с которыми мы работали по сопровождению сделок по выходу из России, мы можем заключить, что большая часть компаний ушла навсегда и не рассматривает вариантов возвращения. Основные причины — это изменившиеся геополитические риски и утвержденные новые долгосрочные стратегии, не предусматривающие возвращение Ольга Сорокина управляющий партнер O2 Consulting

Если говорить об эффекте среднесрочном — это два-пять лет, то открытие доступа к SWIFT и западным рынкам капитала упростит международные расчеты и существенно снизит транзакционные издержки, отметила Сорокина.

«Доступ к мировым технологиям и возможность снова закупать оборудование и компоненты ускорит модернизацию промышленности, в особенности высокотехнологичных отраслей. Снятие торговых ограничений улучшит логистику и снизит стоимость импортных товаров, что поддержит потребление и будет являться стимулятором для развития рынка», — добавила она.

В долгосрочной же перспективе — пять лет и более, по словам Сорокиной, произойдет реструктуризация российской экономики.

Если санкции будут сниматься не быстро и не полностью, то это будет стимулировать российскую экономику частично адаптироваться к новым реалиям, переориентироваться на новые рынки как в части экспорта, так и в части импорта Ольга Сорокина управляющий партнер O2 Consulting

«Компании могут сохранить фокус на альтернативных рынках (Индия, Китай, Латинская Америка) без полного возвращения на европейские рынки. А возвращение международных компаний заставит российский бизнес работать эффективнее за счет создания более конкурентной среды», — отметила она.

Сорокина подытожила, что эффект от снятия антироссийских санкций будет зависеть от того, каким будет порядок отмены ограничений.

«Частичная отмена санкций может дать эффект уже через 6-12 месяцев. Полная отмена санкций может дать заметный эффект через 2-3 года, поскольку бизнесу потребуется время на перестройку. Полный экономический цикл восстановления займет 5+ лет, особенно в высокотехнологичных отраслях, которые за время санкций потеряли доступ к передовым разработкам», — заключила она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность снятия санкций против России, пока не будет достигнут мир. Политик заявил, что Соединенные Штаты и Европа «должны занимать четкую общую позицию» в вопросе поддержки Киева.