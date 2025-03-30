США могут ввести ограничения на нефть из РФ

Глава США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные тарифы на всю нефть, поступающую из России, если не будет заключено мирное соглашение по Украине. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Журналисты телеканала заявили, что пообщались с Трампом по телефону утром в воскресенье. По их словам, Трамп якобы сказал, что «был очень зол и взбешен, когда президент России Владимир Путин раскритиковал доверие к руководству Зеленского» и «призвал к созданию переходного правительства на Украине».

Трамп добавив, что те комментарии «пошли в неправильном направлении».

«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине, и если я посчитаю, что это вина России — а это может быть и не так, — я собираюсь ввести вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — сказал Трамп

По его словам, тот, кто покупает нефть у России, не сможет вести бизнес в Соединенных Штатах. Будет введен 25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах.

Он отметил, что тарифы для России вступят в силу в течение месяца без соглашения о прекращении огня.

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Трамп сказал, что Путин знает, что он зол, но отметил, что у него с ним «очень хорошие отношения» и «гнев быстро рассеивается ... если он поступает правильно».

По словам президента США, он планирует снова пообщаться с главой России на этой неделе.

NBC отмечает, что ранее президент США раскритиковал Зеленского. Он заявил, что его «тошнит от того, как Зеленский ведет войну», и назвал его диктатором.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин допустил возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.