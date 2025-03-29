Япония продлила исключение РФ из режима благоприятствования в торговле

Правительство Японии продлевает еще на год решение об исключении России из режима благоприятствования в торговле. Об этом сообщает Nikkei.

Решение было принято на заседании кабинета министров в пятницу, 28 марта. Таким образом, это будет третье по счету продление режима. Решение выступает в силу 1 апреля.

До этого режим наибольшего благоприятствования распространялся на Россию как члена Всемирной торговой организации (ВТО).

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с делегацией руководства японского Фонда мира Сасакава ранее заявил, что возобновление диалога между Россией и Японией возможно только при отказе Токио от враждебной политики в отношении Москвы. В феврале премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил риторику по претензиям на Курильские острова. Он выразил сожаление, что Москве и Токио не удалось решить вопрос о статусе Южных Курил и заключить мирный договор.