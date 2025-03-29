Сийярто рассказал, сколько нефти Венгрия планирует получить от РФ в 2025 году

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости рассказал, что Венгрия намерена получить 4,5 — 5 млн тонн нефти из России.

«Согласно текущим данным, мы [получим в 2025 году] где-то от 4,5 до 5 миллионов тонн (российской нефти. — «Газета.Ru»)», — поделился министр.

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До этого Сийярто рассказал, что жители Венгрии сначала посчитали троллингом призыв Евросоюза запастись едой на 72 часа на случай войны или природного катаклизма.

Он отметил, что объяснение этому только одно, а именно — Брюссель готовится к войне. При этом Сийярто подчеркнул, что Евросоюзу сейчас ничего не угрожает, в том числе со стороны России.

27 марта Сийярто говорил, что договоренность РФ и США о необходимости снятия санкций с Россельхозбанка окажет большое влияние на Европу в этом отношении.

Ранее в США раскрыли еще один антироссийский шаг Европы.