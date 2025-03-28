Bloomberg узнал о стратегии Кремля по смягчению санкций Запада

У России есть стратегия, которая способна привести к ослаблению режима санкционного давления Запада. Она может быть реализована в ходе переговоров с участием США по проблемам судоходства в Черном море. Об этом сообщили источники Bloomberg.

«У Кремля есть продуманная стратегия, чтобы смягчить санкции. Россия требует повторного подключения одного из своих крупнейших государственных банков к международной системе обмена сообщениями SWIFT в качестве условия принятия перемирия в Черном море при посредничестве США», — передает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, президент России Владимир Путин проверяет возможности через контакты с американским лидером Дональдом Трампом добиться ослабления режима санкций в целом. В этом направлении США могут надавить на Европу, чтобы косвенно помочь РФ преодолеть некоторые санкции, например, в банковской сфере, а взамен они получат хорошие шансы на договоренности по мирному урегулированию в Черном море, отмечает агентство.

Ранее глава американского Министерства финансов Скотт Бессент допустил вариант подключения России к SWIFT в рамках урегулирования украинского конфликта. Он не исключил отмены некоторых санкций в отношении РФ, передает RT.