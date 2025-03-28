Стал известен объем внешнего долга РФ

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2025 г. составил $290,324 млрд, сократившись с начала IV квартала 2024 г. на $18,8 млрд, следует из материалов ЦБ РФ.

"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2025 года составил $290 млрд (13,5% к ВВП за последние 12 месяцев), сократившись с начала IV квартала 2024 года на $18,8 млрд Динамика внешнего долга определялась в основном сокращением задолженности перед нерезидентами по суверенным ценным бумагам, обусловившим снижение внешних обязательств органов государственного управления на 36,5%", - указано в материалах ЦБ РФ.

По данным на 1 января 2024 года внешний долг РФ составлял $318,289 млрд.