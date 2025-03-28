Индекс Мосбиржи растерял весь прирост с первого разговора Путина и Трампа

В пятницу, 28 марта, индекс Московской биржи потерял весь рост, который наблюдался с момента первой официальной беседы лидеров России и США, которая состоялась 12 февраля. По данным торговой площадки, индекс опустился на 2,06% до отметки 3020,34 пункта.

По итогам основной торговой сессии на Московской бирже 12 февраля индекс Мосбиржи закрылся на отметке 3025,63 пункта. Информация о телефонном разговоре между главами стран стала известна вечером 12 февраля. Американский лидер охарактеризовал разговор как продуктивный и отметил, что они согласились с необходимостью достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

На этом фоне 12 февраля на рынке акций произошла необычная активность. Индекс IMOEX2, который отражает динамику рынка, в том числе в вечернее время, по результатам торгов увеличился почти на 6% и завершил торги на уровне 3200,34 пункта. В числе лидеров роста были компании, которые сильно пострадали от санкций: «Газпром», НОВАТЭК, «Совкомфлот» и другие.

В течение нескольких следующих дней рост на рынке акций продолжился. На торгах 25 марта индекс Мосбиржи увеличился до уровня 3371,06 пунктов. Это рекорд текущего года.