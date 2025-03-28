СМИ узнали, кто понесет ущерб из-за землетрясения в Таиланде

Из-за землетрясений в Таиланде в большей степени пострадают авиакомпании, поскольку люди начнут массово сдавать билеты на рейсы в Бангкок. Об этом изданию Life заявила Елена Хомич, руководитель туристического агентства.

Сильное землетрясение сегодня было зафиксировано на территории Мьянмы. По различной информации, его магнитуда достигала 7,7-7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались в соседних странах, в том числе и в Таиланде. В Бангкоке землетрясение было зафиксировано около 13:20 по местному времени (9:20 мск).

Хомич считает, что турфирмы вряд ли понесут значительный ущерб. По ее словам, в Бангкоке производится очень много пересадок, так как это большая узловая точка. Как уточнила собеседница, туристам невыгодно сдвигать даты отдыха.

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«Они будут терять деньги — во многом из-за того, что отели не согласятся переносить даты заезда и выезда», — добавила руководитель агентства.

Ранее издание The Nation сообщило, что авиадиспетчерская служба Таиланда выпустила распоряжение о закрытии всех аэропортов. Власти ввели в Бангкоке режим ЧС. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила общенациональную тревогу.