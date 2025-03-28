Делегация США в ходе переговоров в Эр-Рияде спокойно отреагировали на идею вернуть Россельхозбанк в платежную систему SWIFT как условие запуска черноморской инициативы.

Об этом заявил участник состоявшейся встречи, сенатор Григорий Карасин в эфире «России-24».

«[Обсуждались] восстановление возможностей для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановление системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов, он прозвучал. Американцы к этому спокойно отнеслись», — отметил сенатор.

Оценена возможность возвращения в Россию Visa и Mastercard

Карасин подчеркнул, что обе стороны имеют волю к поиску компромисса, несмотря на всю сложность переговорного процесса.