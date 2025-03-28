Путин и Эрдоган обсудили возобновление зерновой сделки

В ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили проекты в энергетической отрасли и возобновление зерновой сделки, сообщила пресс-служба Кремля.

Также лидеры двух стран затронули итоги недавних консультаций экспертных групп РФ и США в Эр-Рияде.

Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам возобновления «Черноморской инициативы» по безопасному судоходству.

Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению «Черноморской сделки».