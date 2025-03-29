Стало известно о планах ВОЗ сократить годовой бюджет на фоне выхода США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассмотрит возможность сократить свой годовой бюджет более чем на 20% в связи с нехваткой финансирования, которая возникла из-за решения США выйти из данной структуры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.

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Журналистам удалось получить доступ к внутреннему электронному письму главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса. В нем говорится, что с начала 2025 года доходы организации сократились примерно на $600 млн.

«Поэтому мы предложили странам — участницам еще более уменьшенный бюджет в $4,2 млрд, что на 21% меньше изначально предложенного бюджета», — отмечается в тексте.

В письме подчеркивается, что в данный момент у ВОЗ нет иного выбора, кроме как сократить число своих сотрудников и уменьшить масштабы своей деятельности. По словам Гебрейесуса, в первую очередь кадровые перестановки коснутся штаб-квартиры структуры. Они затронут все уровни, включая высшее руководство.

Как рассказал глава организации, ВОЗ столкнулся с финансовыми трудностями еще до того, как США решили покинуть ее. Это произошло около девяти месяцев назад, и уже тогда руководство международной структуры начало искать пути решения проблемы.

В январе текущего года американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Глава государства обвинил организацию в том, что она требует от США «несправедливо обременительных выплат».