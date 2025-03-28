Инвестор рассказал, что ожидать от курса рубля в будущем

Частный инвестор Федор Сидоров рассказал, что ожидать от курса рубля в ближайшей перспективе. Свое мнение он озвучил в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт отметил, что в марте этого года российская валюта стабилизировалась в узком коридоре, в ближайшее время ожидается расширение этого коридора, потому что макроэкономические и геополитические факторы могут повлиять на динамику.

"Прогнозируемый диапазон колебаний может составить 79-90 рублей за доллар, что будет зависеть от множества внешних и внутренних факторов", — заявил Сидоров.

При этом он добавил, что скачков валюты в сторону резкого укрепления или ослабления не предсказывается, и рынок будет и дальше работать в рамках установившегося коридора. Также инвестор считает, что Центробанк РФ будет сохранять осторожную денежно-кредитную политику, что будет способствовать воздействию на экономику России.