Эксперт объяснила, почему доллара по 80 больше не будет

Доллар снова подорожает до конца весны, если не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине, сказала Ura.ru ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. По ее словам, начало переговоров России и США уже сыграло на пользу рубля, но теперь рынку нужны конкретные результаты.

В мартовском укреплении рубля присутствовал и сезонный фактор, отметила Пырьева: традиционно в первые месяцы года спрос на валюту со стороны импортеров снижается. Кроме того, росли цены на нефть, и экспортные доходы, которые поступали в Россию, были выше, чем до этого.

Однако укрепление рубля скоро завершится, считает Пырьева. Геополитическая ситуация в целом пока остается прежней, экспортные потоки нефти и газа из России сокращаются, цены на нефть снижаются, а спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения постепенно будет восстанавливаться.

«В ближайшие месяцы стоит ждать постепенного ослабления рубля. Резкого отскока не произойдет, но в течение второго квартала доллар подорожает до 90–95 рублей, и дальше динамика будет во многом зависеть от геополитики и цен на нефть», — резюмировала аналитик.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 28 марта 2025 года, составляет 83,8347 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминают аналитики Банки.ру. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайской валюты теперь происходит на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.