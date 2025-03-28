Госсекретарь США ответил на вопрос об отмене антироссийских санкций

Власти США проанализируют возможность отмены антироссийских санкций на фоне процесса урегулирования конфликта на Украине.

Об этом в беседе с журналистами заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

«Мы проанализируем вопросы, которые они (представители России. – «Газета.Ru») затронули, разберемся, о чем именно идет речь <...> Это ряд санкций, в том числе те, которые не являются американскими», — сказал он.

По словам Рубио, после того, как все вопросы будут проанализированы, госдеп предоставит президенту США Дональду Трампу варианты выхода из ситуации.

Трамп: против России ввели больше санкций, чем против кого бы то ни было

До этого главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов заявлял, что США могут «приоткрыть» возможность поставок российской нефти на американский рынок вместо венесуэльской.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Евросоюз принял решение сохранить санкции против Российской Федерации.