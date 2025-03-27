США приостановили выплату взносов в ВТО

США временно приостановили выплату взносов во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Как рассказали изданию несколько источников, США не будут платить взносы в 2025 и 2026 году. Такое решение объясняется желанием администрации президента США Дональда Трампа сократить государственные расходы. При этом, в самой ВТО могут разрабатывать план действий на тот случай, если пауза в выплатах затянется — США являются крупнейшим донором организации.

Кроме того, в ВТО также напомнили, что годовая просрочка в выплате взносов наказывается штрафными санкциями. Впрочем, один из собеседников издания заявил, что США уже входят в самую злостную категорию неплательщиков, поэтому американские представители больше не могут председательствовать в органах ВТО.

Ранее Трамп анонсировал увеличение импортных пошлин на автомобили.