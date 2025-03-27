Армения начала искать альтернативу поставкам газа из России

Ереван начал осуждать с Ашхабадом вопрос поставок газа с помощью Ирана, заявил советник главы правительства республики Арташес Туманян в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству стран, пишет издание «Арменпресс».

Сделки собираются наладить по своповой схеме, то есть Туркмения сначала направит газ в Иран, а Тегеран направит топливо в Армению. Как отметил Туманян, Иран готов принимать участие, цену поставок пока не установили.

Армения планирует получать таким образом до 1 млрд кубометров газа ежегодно. Туманян подчеркнул, что в настоящее время покупает газ только у России, с помощью новой схемы хотят заместить топливо, получаемое от «Газпрома». Определенный объем газа Армения получает из Ирана, однако, в соответствии с условиями договора, он полностью расходуется на выработку электроэнергии, которую поставляют в обратном направлении.

Поставки российского газа в европейскую страну рекордно выросли

За весь 2024 год «Газпром» продал Армении 2,4 млрд кубометров газа. Договор с «Туркменгазом» покроет до 40% от всех потребностей республики.