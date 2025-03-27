В России ожидают роста зарплат в 2025 году

Рост заработных плат продолжится, но он не будет таким интенсивным, как в 2024 году. Об этом заявил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, в период с 2023 по 2024 год рост доходов населения был обусловлен, в том числе, мерами государственной поддержки. Кроме того, бюджет сопутствовал росту не только зарплат, но и реальных располагаемых денежных доходов. Зарплата в доходах составляет примерно 60%.

Тем не менее, дальнейшее увеличение заработной платы может быть ограничено, поскольку это расходы для компаний, заявил специалист. По его словам, невозможно увеличивать зарплату без повышения эффективности работы.

Еще один фактор, влияющий на динамику оплаты труда, — дефицит кадров, заявил Остапкович. Он отметил, что увеличение зарплат в 2025 году может составить около 8–10%.

Ранее издание РБК сообщило, что в России ожидается значительное увеличение потребности в специалистах в ряде отраслей. Речь идет об оказании персональных услуг, обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, гостиничном бизнесе и общепите, науке, информации и связи, а также здравоохранении.