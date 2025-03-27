Трамп спровоцировал скачок цен на один цветной металл

Золото продолжило рекордно дорожать после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импортные автомобили. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Причинами такой динамики стало закономерное усиление напряженности в мировой торговле. Как следствие, резко подскочил спрос на золото как на актив-убежище. Как пишет издание, на 07:30 мск спотовая цена на золото выросла больше чем на процент до 3052,97 долларов за унцию. Это лишь немного ниже исторического максимума в 3057,21 долларов, зафиксированного 20 марта. Отметим, что на 15:45 по данным Comex стоимость золота дошла до 3058 долларов.

Reuters подчеркивает, что золото, традиционно рассматриваемое как средство защиты от неопределенности и инфляции, в 2025 году подорожало более чем на 15 процентов.

Ранее, 19 марта сообщалось о подорожании золота до очередного максимума. Тогда стоимость этого драгоценного металла выросла до 3050,4 доллара за тройскую унцию.