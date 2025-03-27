Рублю предрекли обрушение

Летом курс доллара может вернуться к отметке в 90 рублей, заявил NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Причиной для ослабления рубля, по его словам, станет снижение ключевой ставки Центробанка.

Смягчение денежно-кредитной политики всегда играет против нацвалюты, пояснил эксперт.

«Летом курс доллара может вернуться к уровню в 90 рублей — там на его стороне сыграет разворот денежно-кредитной политики ЦБ. По нашим оценкам, в июне регулятор решится на снижение ключевой ставки, а монетарное послабление априори играет против нацвалюты и за укрепление инвалют», — сказал Зельцер.

Однако для курса «сильно выше 90 за доллар» даже в ближайшие нескольких месяцев аргументов пока мало, отмечает эксперт. По его словам, геополитические риски для рубля на фоне сближения позиций России США сейчас сокращаются, а это исключает обширную девальвацию нацвалюты.

Ранее вице-премьер страны Александр Новак заявил, что для отечественных экспортеров ослабление доллара выступает негативным фактором. Он пояснил, что значительная часть их выручки фактически приходит в дешевеющей иностранной валюте, тогда как затраты по большей части остаются в дорожающих рублях. Однако, по его мнению, укрепление российской валюты не станет для них критическим.

Напомним, рубль начал активно расти после 12 февраля, когда состоялись телефонные переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. После этого курс доллара на российском рынке падал ниже 90 рублей. К концу марта внебиржевой курс доллара ушел ниже 85 рублей.