Индекс МосБиржи упал до минимума с середины февраля

Российский рынок акций продолжил демонстрировать отрицательную динамику: ключевой индекс опустился ниже отметки в 3100 пунктов, что произошло впервые с 12 февраля, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 12:03 по московскому времени индекс Мосбиржи снизился на 1,47%, до 3099,96 пункта. Напомним, что в минувший вторник данный индекс резко начал падать. Это произошло после того, как стало известно, что содержание переговоров между Россией и США в Эр-Рияде не будет предано огласке. Индикатор опускался на 0,47%, до 3163,6 пункта.

Накануне рынок акций РФ в среду также опустился, но не столь сильно. Индикатор упал ниже 3150 пунктов по индексу МосБиржи. Коррекция случилась из-за фиксации прибыли игроками после локального подъема на новостях о прогрессе в российско-американских переговорах, предполагающих восстановление доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель).

Эксперты сообщали, что отчасти на ближайшей динамике отечественного рынка могут отразиться свежие данные Росстата по недельному темпу роста потребительских цен. По их словам, ключевой негативный фактор — вероятность введения 2 апреля масштабных торговых пошлин США.