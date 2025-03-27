Названы претендующие на отмену антироссийские санкции США

Если США начнут отменять санкции против России, то первое, в чем они могут смягчиться, будут ограничения в сфере экспорта и логистики российского зерна, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что первыми, скорее всего, будут, если будут отменяться, санкции, которые наложены на сферу, связанную с российской зернодобычей и экспортом российского зерна. На переговорах, скорее всего, обговаривался вопрос снятия этих санкций. Поэтому, если Соединенные Штаты будут смягчаться, то первый этап будет направлен на экспорт российского зерна», — предположил Блохин.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры технических групп России и США по реализации частичного прекращения огня в акватории Черного моря, торговли зерном, нефтью и газом. Встреча проходит в закрытом формате, фото- и видеосъемка были запрещены.

Представитель российской делегации, сенатор Григорий Карасин после встречи сообщил, делегация США на переговорах в саудовском Эр-Рияде очень внимательно слушала своих визави из России.