Названы сроки начала строительства ВСМ из Москвы в Петербург

Строительные работы на нескольких участках высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом начнутся этим летом.

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Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе итогового расширенного заседания коллегии Минтранса, передает ТАСС.

«Этим летом будут развернуты строительные работы сразу на нескольких участках высокоскоростной магистрали», — сказал Савельев.

Глава Минтранса России Роман Старовойт в декабре сообщал, что первый российский высокоскоростной поезд, который будет ходить по ВСМ Москва—Санкт-Петербург, назвали «Белый кречет». РЖД подписали с «Уральскими локомотивами» контракт на 12 млрд рублей, который предполагает изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в стране ВСМ.

Запуск первой в России высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург ожидается 1 апреля 2028 года. Стоимость проекта оценивается в 1,75 трлн рублей.