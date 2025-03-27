Китай резко сократил поставки чая в Россию

По итогам февраля 2025 года Китай, являющийся главным производителем чая в мире, резко сократил поставки этой продукцию в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

За последний зимний месяц экспортеры из этой азиатской страны отправили в Россию чая на общую сумму в 2,5 миллиона долларов. Достигнутый результат оказался минимальным с февраля 2023 года. За 12 месяцев совокупные объемы поставок этой продукции из КНР в РФ сократились в 1,9 раза, а в месячном выражении — в 1,8 раза.

Самым востребованным у российских покупателей товаром стал зеленый чай упаковками объемом более трех килограммов. На его долю пришлась подавляющая часть китайского экспорта (1,7 миллиона долларов). Стоимость импорта черного чая упаковками свыше трех килограммов составила 427 тысяч долларов, до трех килограммов — 180,4 тысячи. Кроме того, в феврале на российский рынок поставлялся зеленый чай в небольших упаковках (177,8 тысячи).

В 2024 году розничная стоимость чая в России увеличилась в среднем на 18 процентов. Летом одним из самых подорожавших видов оказался черный байховый чай. На этом фоне совокупные продажи чая в России в прошлом году просели на четыре процента.