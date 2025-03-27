Politico: Европа возмущена исключением из обсуждения "Северных потоков"

ТАСС

Страны Евросоюза возмущены тем, что Россия и США обсуждают тему восстановления трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" без их участия. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Европа возмущена исключением из обсуждения «Северных потоков»
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Собеседники газеты утверждают, что проведение таких переговоров без привлечения европейских стран "возмутительно". Дипломаты ЕС полагают, что обсуждения "Северных потоков" должны быть "строго европейским вопросом", а также опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа пытается заручиться новыми рычагами давления на Брюссель.

"Они хотят загнать нас в угол, создав дополнительный слой зависимости. Это экономический империализм", - считает европейский дипломат, с которым пообщалась Politico.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил в интервью Первому каналу, что Москва и Вашингтон обсуждают тему "Северных потоков". По его словам, будет интересно, если США используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа.