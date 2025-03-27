В России усилят контроль за ценами на один вид хлеба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценообразованием хлеба недолгого хранения. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

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В ФАС отчитались, что исследовали рынок и оценили доли участников рынков такого вида хлеба, изготовленного из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Эксперты сравнили показатели более 1,5 тысячи компаний и предприятий, работавших на местном рынке в 2022–2024 годах.

В большинстве регионов (82 субъекта РФ) ФАС обнаружила производителей, имеющих значительную долю в продажах указанных товаров. Управления службы на местах проверят, насколько обоснованно такие компании устанавливают оптово-отпускные цены. Если ими будут выявлены нарушения, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее источники газеты «Ведомости» предупредили, что продукция крупных производителей хлеба и хлебобулочных изделий известили торговые сети об увеличении с 1 марта отпускных цен на 10-12 процентов. Причиной этого называют рост цен на сырье, изменения в стоимости складской и транспортной логистики, а также увеличение налоговой нагрузки.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев пояснил изданию, что рост цен происходит «плавно и постепенно» в том числе благодаря сдерживанию наценок на социальные позиции хлеба, а также совместным промоакциям сетей и производителей.

Гендиректор булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Дмитрий Козлов объяснил, что стоимость производства свежих хлебобулочных изделий в России в январе-ноябре 2024 года выросла на 27 процентов. Причиной стало удорожание логистики и сырья. Так, например, мука первого и высшего сортов, по его словам, прибавила в цене за год 18 и 22 процента соответственно, заявил он.