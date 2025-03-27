Оценены потери бюджета РФ из-за крепкого рубля

Из-за укрепления национальной валюты российский бюджет может потерять почти два триллиона рублей. Так оценили потери казны опрошенные «Известиями» аналитики.

Согласно сентябрьской оценке Минэкономразвития Министерство финансов заложило в бюджет на 2025-й курс доллара в 96,5 рубля. Однако на фоне новостей о возможном прекращении боевых действий на Украине и переговорах между Россией и США курс рубля начал укрепляться — с начала января доллар подешевел почти на 20 процентов.

К курсу американской валюты привязаны нефтегазовые доходы РФ, поэтому изменение курса на 1 рубль ведет к потере бюджета в 150-160 миллиардов пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Снижение доллара с 96,5 до 84 рублей означает, что казна недополучит порядка 1,8-2 триллионов рублей.

Нефтегазовые доходы обеспечивают порядка четверти доходов бюджета (27,1 процента и 10,9 триллиона рублей соответственно), посчитал независимый эксперт Андрей Бархота. Поэтому из-за укрепления рубля потери могут составить от 15 до 25 процентов от доходов экспорта или 2,7 триллиона в денежном выражении.

Вместе с тем российская экономика может и выиграть на укреплении рубля: дешевый доллар снижает расходы компаний, которые зависят от зарубежных поставок, отметила и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. Сейчас технологический и потребительский импорт занимает до 40 процентов товарооборота, поэтому укрепление рубля подросшая нацвалюта поможет производителям, которые используют иностранные комплектующие и повысит конкурентоспособность и рентабельность компаний, которые работают на внутреннем рынке. Налоговые поступления от них поддержат бюджет, пояснила она.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов ранее предупредил, что крепкий рубль выгоден для россиян, но создает для российского бюджета определенные риски. При сильном рубле номинированные в долларах нефтегазовые доходы конвертируются в меньшие суммы и на фоне падения нефтяных цен это особенно важно.