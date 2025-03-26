Инвестиции и кадры: о чем шла речь на Международном арктическом форуме

Мурманск - столица Арктики - встречает участников форума. Их вниманию левиафан, будто парит над морем, гигантский краб. То, за чем едут на север со всей страны, даже мира. Чтобы увидеть, попробовать. Но не туризмом единым живет Мурманская область.

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Мурманск с его незамерзающим портом - это ворота в Арктику, отсюда берет начало Севморпуть - кратчайший морской маршрут между Европой и Азией. О его перспективах, привлечении инвестиций и кадров сегодня идет речь в конференц-залах.

Кадры решают все. За полярным кругом тоже. С этого года еще 19 регионов, не только Дальнего Востока, но и Арктики - в программе «Муравьев-Амурский», это участие в реальных проектах с последующим трудоустройством. Сейчас идет набор на 4-ый поток.

«На севере жить, именно жить, потому что многие до сего дня воспринимают работу на северах, как будто заработать или заработать строчку в биографии, а дальше поехать в столицы обустраивать свою жизнь», - сказал постоянный представитель Республики Саха при президенте РФ - первый заместитель председателя правительства Республики Саха Андрей Федотов.

Проблемы с кадрами особенно остро стоят в малых городах. Эксперты едины во мнении - потенциальным кандидатам надо знать свой карьерный трэк, на будущее. Ведь на севере действительно надо жить. На этом девизе, родом из Мурманска, акцентирует внимание и помощник президента Николай Патрушев.

«На первом месте должны стоять интересы населения, проживающего в Заполярье и государства. Обеспечить им комфортные условия жизни - одна из важнейших задач. Только комплексный подход к управлению арктической зоной России и Северным морским путем позволит более эффективно использовать их потенциал», - сказал он.

На заседании комиссии Госсовета, с участием сразу 5-ти губернаторов, звучит предложение создать проект национального масштаба. Со своей стратегией развития Арктической зоны как макрорегиона. И отдельным инвестфондом.

«Несмотря на серьезные изменения геополитической ситуации в мире и беспрецедентные санкции в отношении России наши планы должны быть реализованы», - отметил Патрушев.

Важно развивать инфраструктуру в Арктике. Чтобы каждый житель мог видеть изменения в лучшую сторону. Как яркий пример - Ямал, который впервые вышел на третье место по рождаемости в стране.

«Это уникальный результат. Еще вчера сложно было представить, чтобы северный регион вышел на первое место, обойдя Дагестан, Ингушетию, такие традиционные регионы», - сообщил губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов.

На сегодня выделяют 16 опорных населенных пунктов, столько же мастер-планов с двумя тысячами проектов. И на их реализацию средства в бюджете есть.

«Здесь уже звучало, что Арктика недолюблена в части финансирования, есть причины объективные, но в целом в рамках пяти нацпроектов, которые реализуются с 25 года, на арктические опорные пункты, порядка 100 миллиардов уже заложены», - сказал первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Пять лет действует господдержка предпринимателей Арктической зоны. За это время ее резидентами стали 900 компаний. Работает льготная 2%-ая ипотека. За год с небольшим ее оформили 12 тысяч человек.

На заседании комиссии Госсовета снова и снова звучит: в первую очередь, интерес людей, во вторую - государства при развитии Севморпути. В этом году пятьсот лет с начала его освоения. Старт праздничным мероприятиям дает Николай Патрушев, вручает сувенир. А после неловкий момент. Мурманский губернатор и глава Росатома статуэтку не поделили.

Позже Алексей Лихачев заверит, сувенир останется в Мурманске, в базе атомного ледокольного флота, единственного в мире. Где и первый атомоход «Ленин». А изо льда в дни форума он здесь - в ледовой галерее.

Рядом рестораторы предлагают попробовать на вкус Арктику. Уха, мясо краба, пельмени из оленины. Якуты привезли сотни кило рыбы. Для коронного блюда - сугудай из нельмы. А ненцы презентуют пантогематоген - на любителя, конечно.

Все это необъятная Арктика. В которой наша страна была и остается лидером. И которой Россия - это слова президента - будет прирастать дальше. Благодаря Северному морскому пути, как неотъемлемой ее части. И в то же время - основному драйверу ее развития.