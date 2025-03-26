США допустили возможность переподключения России к SWIFT
США могут рассмотреть возможность переподключения России к системе SWIFT в рамках обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, отметив, что Вашингтон готов обсуждать смягчение санкций при определенных условиях.
Система SWIFT отключила крупнейшие российские банки от своих сервисов в 2022 году в рамках санкций, введенных после начала боевых действий на Украине.
В ответ Россия активизировала использование собственной системы финансовых сообщений (СПФС) и нарастила расчеты в национальных валютах с рядом стран, передает «Радиоточка НСН».