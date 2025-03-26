США допустили возможность переподключения России к SWIFT

США могут рассмотреть возможность переподключения России к системе SWIFT в рамках обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

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Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, отметив, что Вашингтон готов обсуждать смягчение санкций при определенных условиях.

Система SWIFT отключила крупнейшие российские банки от своих сервисов в 2022 году в рамках санкций, введенных после начала боевых действий на Украине.

В ответ Россия активизировала использование собственной системы финансовых сообщений (СПФС) и нарастила расчеты в национальных валютах с рядом стран, передает «Радиоточка НСН».