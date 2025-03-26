Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне оценил шансы на перезапуск газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По словам Пуянне, его не удивил бы запуск ниток газопровода. При этом он также добавил, что рассчитывает на запуск нескольких ниток «Северного потока», но не сразу всех.

«Я не удивлюсь, если две из четырех вновь заработают, не четыре из четырех. <...> Невозможно оставаться конкурентоспособным без российского газа при помощи СПГ, откуда бы он ни поступал», — добавил он.

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Пуянне также заявил, что Европе следует быть осторожнее с импортом сжиженного газа из США, чтобы «в будущем ситуация не повторилась». При этом Пуянне все равно положительно оценил диверсификацию энергетических ресурсов.

Ранее Лавров заявил, что Россия и США ведут диалог по «Северным потокам».