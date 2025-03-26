Новак ожидает снижения инфляции и ставок по кредитам в 2025 году
Инфляция и ставки кредитования в 2025 году начнут снижаться, что поможет развитию экономики. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".
Он рассказал, что правительство РФ совместно с ЦБ обеспечивают меры, направленные на снижение инфляции, в их числе упорядочивание различных льгот и снижение объемов кредитования.
"Думаем, что в этом году в результате этих мер цель будет достигнута, инфляция пойдет вниз и, соответственно, надеюсь, что и в этом году уже и ставки кредитования пойдут вниз, и это обеспечит дальнейшее развитие нашей экономики", - сказал Новак.