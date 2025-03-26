В Германии высказались о позиции ЕС по санкциям против России

Европа наблюдает за переговорами между Россией и США, но кабмину Германии неизвестно об изменении позиции Евросоюза по санкциям в отношении РФ. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

Он указал, что в вопросе антироссийских санкций Европа действует самостоятельно и если страны ЕС решат что-то изменить в этом плане, то сначала они должны обсудить это между собой, а затем принять соответствующее решение.

«Конечно, мы наблюдаем за тем, что обсуждается между Россией и США. Но европейская позиция в этом вопросе очень однозначна. Мне неизвестно ни о каких устремлениях внутри Европы отменить эти санкции», — отметил Хебештрайт.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Россию «согласиться на полное прекращение огня без дополнительных условий».

Ранее Кремль опубликовал заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде, которая прошла 24 марта. В нем говорится, что РФ и США согласились разработать договоренности, позволяющие реализовать прекращение огня по объектам энергетики России и Украины на 30 суток. При этом данный срок уже отсчитывается с 18 марта. Кроме того Москва и Вашингтон договорились обеспечить реализацию черноморской инициативы. Однако договоренность вступит в силу только после ряда условий со стороны России.