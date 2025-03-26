Мишустин рассказал о мерах по сдерживанию роста цен на продукты
Правительство оперативно реагирует на ситуацию с ценами, вводит меры по сокращению экспорта и увеличению импорта, чтобы не допустить резких скачков, дает субсидии производителям продуктов питания.
Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.
"Перед отчетом мы проводили встречи с фракциями, и практически на всех были вопросы, которые особенно волнуют людей. И среди них, конечно, рост цен", - рассказал он и перечислил меры по недопущению резкого подорожания продуктов питания. "Главным было поддержать отечественных производителей", - рассказал премьер.
Для повышения рентабельности предприятий кабмин сохранил все основные направления поддержки АПК, среди них - финансирование племенного животноводства и элитного семеноводства, глубокой переработки зерна и молока. Аграриям предоставляли льготные кредиты на посевную и уборку урожая.
"По продукции, где невозможно было достичь быстрого результата, принимали оперативные меры и временно ограничивали вывоз, чтобы товары оставались внутри страны, а не уходили за рубеж. В итоге интересы российских потребителей защитили. Так было по зерновым культурам, по подсолнечному маслу", - рассказал Мишустин.
А где нужно было дополнительно насытить рынок, временно расширяли ввоз продуктов из дружественных стран, обнулили пошлины на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови, яблок.
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Глава правительства отметил здесь роль Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Она выявила необоснованный рост наценок на ряд товаров - до 50%. Так было с рыбной продукцией, где цены для потребителя в итоге повысились в 3,5 раза.
"Надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо, принимать самые жесткие меры", - считает Мишустин.
Он также напомнил, что правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок.